Yüreğir\'de Toplu Sünnet Şöleni Düzenlendi

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(ADANA)- Yüreğir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Toplu Sünnet Şöleni' ile yaklaşık 100 çocuk ücretsiz sünnet oldu. Şölene ev sahipliği yapan Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Biz Yüreğir olarak bir aile olduk, çocuklarımız da bizim en kıymetlimiz" dedi.

Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalarını sürdüren Yüreğir Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere destek olmaya devam ediyor. Yüreğir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen toplu sünnet ile yaklaşık 100 çocuk ücretsiz sünnet oldu. Sünnet olan çocuklar Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen şölende bir araya geldi. Aileleri ile birlikte şölene katılan çocuklar şarkılar söyledi, sevimli kahramanlar eşliğinde eğlendi.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve eşi Fidelya Demirçalı'nın ev sahipliği yaptığı Toplu Sünnet Şöleni'ne Cumhuriyet Halk Partisi Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz"

Hep birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Toplu sünnet şölenimizle çocuklarımızın en güzel gününe eşlik ediyoruz. Bizler yola çıkarken şunu demiştik, yaşanan sıkıntılardan sosyal belediyecilik yapacağız demiştik. Bir evde bir çocuğun, bir kadının yüzü gülmüyorsa yaptığımız binanın ya da parkın önemi yok. Hep üreten işlerle karşınızda olmaya çalıştık. Biz Yüreğir olarak bir aile olduk, çocuklar da bizim en kıymetlimiz. İlçemizde fırsat eşitliği için çalışıyoruz. Bu şölenimizde hep birlikte olmaktan, çocuklarımızın neşesine ortak olmaktan çok mutluyum. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz. Yüreğir Kaymakamımız Sayın Mehmet Aksu ve İlçe Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

"Hak ettiğimiz yaşam şartlarını hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı ise "Çocuklarımız ve tabi ki sizlerle birlikte, hak ettiğimiz yaşam şartlarını hayata geçirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlamında çalışmalar gerçekleştiren ve belediyeciliğin sadece asfalt dökmek, kaldırım yapmak olmadığını bize en iyi şekilde gösteren Yüreğir Belediye Başkanımız Ali Demirçalı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çeşitli ikramların da yapıldığı şölen, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.