Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi.
Aksu, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek, Daire Başkanı Ercan Kandemir'den çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.
Merkezde görev yapan personelle de bir araya gelen Aksu, itfaiyecilerin haftasını kutladı.
Kandemir, Kaymakam Aksu'ya ziyareti anısına isminin yazılı olduğu itfaiye tişörtü hediye etti.
Son Dakika › Güncel › Yüreğir Kaymakamı İtfaiye Personeliyle Buluştu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?