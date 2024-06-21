Yurt Dışı Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs Ayında Artış Gösterdi

Güncel

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı yurt dışı tüketici fiyat endeksi bir önceki yıla göre yüzde 65,48, bir önceki aya göre ise yüzde 0,42 artış gösterdi.

TÜİK'in Yurt Dışı Tüketici Fiyat Endeksi Mayıs 2024 verileri yayımlandı. Buna göre, yurt dışı tüketici fiyat endeksi 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,42, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 14,11, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,48 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,60 artış gösterdi. Yurt Dışı Tüketici Fiyat Endeksi madencilik ve taş ocakçılığında yıllık bazda yüzde 73,45 artış, imalatta ise yüzde 65,34 artış gerçekleşti. Ayık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,85 artış, imalatta yüzde 0,37 artış oldu.