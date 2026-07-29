Yurt Dışında Eğitim İçin YÖK Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Yurt Dışında Eğitim İçin YÖK Bilgilendirmesi

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YÖK, 2026-YKS'de yurt dışında eğitim alacak adaylar için tanıma ve denklik süreçlerini açıkladı.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih döneminde yurt dışında yükseköğrenim görmeyi planlayan adaylara yönelik tanıma ve denklik süreçlerine ilişkin bilgilendirme yayımlandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, YÖK Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığınca "soru-cevap" formatında hazırlanan bilgilendirmede, adayların en çok merak ettiği konular ayrıntılı şekilde cevaplandırıldı.

Bilgilendirmede, öğrenime başlamadan önce tercih edilecek üniversitenin tanınırlığının mutlaka kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı.

"Tanıma" ve "denklik" kavramlarının birbirinden farklı süreçler olduğu belirtilerek, bir yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıyor olmasının mezuniyet sonrasında diplomanın otomatik olarak denk kabul edileceği anlamına gelmediğinin altı çizildi.

Bilgilendirmede, adayların eğitim almayı planladıkları yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanınıp tanınmadığını e-Devlet üzerinden sunulan "Okul Tanıma Belgesi Sorgulama" hizmetiyle öğrenebileceği kaydedildi.

Sistemde yer almayan yükseköğretim kurumları için ise Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığına başvuru yapılabileceği ifade edildi.

Okul Tanıma Belgesi'nin yalnızca yükseköğretim kurumunun tanınırlığını gösterdiği, bu belgenin diploma denkliği yerine geçmediği ve mezuniyet sonrasında otomatik denklik sağlamadığı belirtildi.

Tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk tercih edecek adaylara özel uyarı

Bilgilendirmede, diploma denklik başvurularının ancak mezuniyet sonrasında ilgili mevzuat kapsamında bireysel olarak değerlendirildiği dile getirilerek, herhangi bir diploma için önceden denklik garantisi verilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Yurt dışında tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarında eğitim almayı planlayan adaylar için uygulanacak denklik şartlarının üniversitenin dünya sıralamasındaki yerine göre değiştiği bildirildi.

YÖK tarafından kabul edilen dünya üniversite sıralama kuruluşlarının en az ikisinde öğrenime başlanılan yıl ilk 1000 içerisinde yer alan üniversitelerde eğitim gören adayların diploma denklik başvurularında YKS şartı aranmayacağı ifade edildi.

İlk 1000 dışında kalan üniversitelerde, bu programlarda öğrenim görecek ve ortaöğrenimini Türkiye'de tamamlayan adayların ise öğrenime başladıkları yıl YKS'de ilgili program için belirlenen asgari başarı sıralamasını sağlamaları gerektiği hatırlatıldı.

2026-YKS Kılavuzu'na göre başarı sıralaması şartlarının tıp için ilk 50 bin, diş hekimliği için ilk 80 bin, eczacılık için ilk 100 bin, hukuk için ise eşit ağırlık puan türünde ilk 100 bin olduğu dile getirildi.

Bilgilendirmede, diploma denklik başvurularında programın eğitim diline ilişkin yabancı dil yeterliliğinin belgelendirilmesinin istenebileceği ifade edildi.

Yalnızca örgün eğitim yoluyla alınan diplomalar ile ilgili yönetmelikte belirtilen şartları taşıyan uzaktan eğitim diplomalarının denklik değerlendirmesine alınacağı, diğer eğitim türleriyle alınan diplomaların ise denklik kapsamında değerlendirilmeyeceği aktarıldı.

Üniversitelerin eğitime başlamadan önce kontrol edilmesi gerekiyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yurt dışında eğitim için tercih edilecek üniversitenin YÖK tarafından tanınıp tanınmadığının eğitime başlamadan önce mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

Tanınmayan yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalara denklik verilmesinin mümkün olmadığını hatırlatan Özvar, hiçbir üniversite veya program için önceden "denklik garantisi" verilemeyeceğini belirtti.

Soru-cevap formatındaki ayrıntılı bilgilendirme metni ile güncel tanıma ve denklik süreçlerine ilişkin tüm bilgilere, "denklik.yok.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA

Güncel, YKS, Son Dakika

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