Yurt Dışında Görevli Eğitmenlere Oryantasyon Programı - Son Dakika
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Yurt Dışında Görevli Eğitmenlere Oryantasyon Programı

Yurt Dışında Görevli Eğitmenlere Oryantasyon Programı
30.06.2026 15:01
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MEB, yurt dışında görev yapacak öğretmen ve okutmanlar için oryantasyon programı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yurt dışında görevlendirilecek öğretmen ve okutmanlara yönelik düzenlenen oryantasyon programı başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da düzenlenen oryantasyon programı 6 Temmuz'a kadar devam edecek.

Toplam 729 öğretmen ve 36 okutmanın katıldığı eğitim programıyla, yurt dışında görev alacak eğitimcilerin donanımlarının artırılması hedefleniyor.

Yurt dışı görevine atanacak eğitimcilerin mesleki ve idari uyum süreçlerini hızlandırmak amacıyla iki aşamalı olarak planlanan eğitimlerin ilk bölümünde, Batı Avrupa'da Türkçe ve Türk kültürü dersi verecek öğretmenler ile üniversitelerin Türkoloji kürsülerinde görev alacak okutmanlar bir araya geldi.

Programın ikinci bölümünde ise yurt dışındaki Türk eğitim kurumlarında görev yapacak öğretmenlerin uyum ve idari hazırlık süreçlerine odaklanılacak.

Oryantasyon programı kapsamında katılımcılar "Türk dış politikası", "diplomatik güvenlik", "Türk kültürü ve Türk milletinin erdemleri" gibi konuların yanı sıra Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve yurt dışı iş ve işlemler başlıklarında kapsamlı grup çalışmaları gerçekleştirecek.

"Türkçe'nin geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacak"

Teorik eğitimlerin yanı sıra, saha uygulamalarına yönelik çalışmaların da yürütüleceği programın açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Bakanlığın eğitim vizyonunu, Türkiye'nin köklü tarihi ve kültürel birikimini, milli ve manevi değerlerini ve medeniyet tasavvurunu bulundukları coğrafyalarda temsil edeceklerini vurguladı.

Öğretmenlerin Türkçe ve Türk kültürü dersleri aracılığıyla yurt dışında yaşayan çocukların ana dilleri, kültürel kimlikleri ve tarihi kökleriyle bağlarını güçlendireceğini belirten Ökten, okutmanların da üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde ve yabancılara Türkçe öğretimi alanında yürütecekleri akademik çalışmalarla Türkçe'nin uluslararası düzeyde daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sunacağını dile getirdi.

Ökten, "Sizler yurt dışında üstleneceğiniz görevle yalnızca öğrencilerimizin akademik gelişimlerine katkı sunmayacaksınız. Aynı zamanda onların geleceğe güvenle bakabilen şahsiyetler olarak yetişmelerine rehberlik edeceksiniz." ifadesini kullandı.

Programa Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Faruk Berat Akçeşme de katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Ankara, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt Dışında Görevli Eğitmenlere Oryantasyon Programı - Son Dakika

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