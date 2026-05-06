Yurt Dışında Kurban Bedelleri Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yurt Dışında Kurban Bedelleri Belirlendi

06.05.2026 02:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İDDEF, yurt dışı kurban kesim bedelini büyükbaş 5 bin, küçükbaş 6 bin lira olarak açıkladı.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), bu yıl vekaletle yurt dışı vacip kurban kesim bedelini büyükbaş hisse kurbanlıkta 5 bin, küçükbaşta ise 6 bin olarak belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2026 yılı vekaletle yurt dışı vacip kurban organizasyonu Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'daki 56 ülkede gerçekleştirilecek.

"Kardeşinle Kurbanını Paylaş" sloganıyla yürütülecek organizasyon kapsamında büyükbaş hisse bedeli 5 bin, küçükbaş kurbanlık bedeli ise 6 bin lira olarak belirlendi.

Gazze'ye özel olarak yürütülen "konserve kurban" çalışmasında ise büyükbaş hisse bedeli 12 bin 500 lira oldu. Bu kapsamda bağışlanan kurbanlar konserve et haline getirilerek bölgeye ulaştırılacak.

Federasyon, kuraklık, savaş ve yoksullukla mücadele eden coğrafyalarda bu yıl yaklaşık 4 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca kurban organizasyonu kapsamında 50 bin yetim, öksüz ve medrese öğrencisine bayramlık kıyafet hediye edilecek ve bayram sevinci paylaşılacak.

Hiçbir aracı kurumla çalışmadan tüm süreçleri kendi ekipleriyle yürüten İDDEF, kurbanlıkların seçiminden kesimine ve dağıtımına kadar her aşamayı ülkelere giden ekipleri aracılığıyla titizlikle gerçekleştiriyor. Bağışçılar ise kısa mesaj ile bilgilendirilirken kurban kesim videoları kendilerine ulaştırılıyor.

Geçen yıl 47 ülke 309 bölgede 80 bin 18 hisse kurbanı 3,2 milyon ihtiyaç sahibine ulaştıran federasyon, bu yıl da Kurban Bayramı'nın ikinci günü saat 18.00'e kadar bağış kabul edecek.

Hayırseverler, federasyonun internet sitesi üzerinden havale yoluyla ya da genel merkez ve temsilcilikler aracılığıyla bilgi alarak bağış yapabiliyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt Dışında Kurban Bedelleri Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:56:52. #7.12#
SON DAKİKA: Yurt Dışında Kurban Bedelleri Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.