Yurt Dışındaki 72 Suçlu Türkiye'ye İade Edildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, çeşitli suçlardan aranan ve yurt dışına kaçan 72 kişinin yakalanarak Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kırmızı bültenle aranan 32 kişi, ulusal seviyede aranan 40 kişi Türkiye'ye iade edildi. Aranan kişiler, Gürcistan'dan 54, Almanya'dan 9, Karadağ'dan 2 kişinin yanı sıra Arjantin, Kolombiya, Irak, Rusya, İsveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi.

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 32 kişi arasında H.A, E.U, M.Y, B.A, S.D, E.Ö, B.E, M.Ö, M.K, İ.Ç, O.G, E.Y, Z.İ, M.Y, Ö.Y, İ.K., K.Ç., A.Y., R.Ş., F.M., M.A., Y.Ç., H.İ., S.B., İ.K., A.U., M.Ö., Ş.S.A., R.G., S.E., R.C. ve S.A. yer aldı. Ulusal seviyede aranan 40 kişinin ise A.G., İ.C., F.D., F.Ş., S.C.T., M.T., H.D., R.D., E.T., E.Ö., U.T., S.E., M.Ö., E.U., H.A., B.B., Ş.B., M.Y., E.K., Y.İ., H.B.Y., İ.A., N.Y., Y.K., S.D., F.A., M.K., M.D., D.B., Z.Y., N.D., U.Ö., T.K, E.C.Ö, E.G, E.Y, C.K, C.T., R.S. ve U.Ö. olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı. Daire Başkanlıklarımızı ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz."