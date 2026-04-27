Yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor, çığ uyarısı - Son Dakika
Yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor, çığ uyarısı

27.04.2026 03:54
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, birçok bölgede aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli yağış beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat ve Samsun'un doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor, çığ uyarısı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor, çığ uyarısı - Son Dakika
