Yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor, çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Eskişehir, Ordu, Tokat ve Samsun'un doğusunda aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacak, diğer yerlerde önemli değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara'da kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.