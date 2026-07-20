Yurt Genelinde Sıcak Hava Devam Ediyor

(ANKARA) - Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde sıcak ve açık havanın etkisini sürdüreceğini, Kastamonu ile Rize'nin iç kesimlerinde ise gün içerisinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklık değerleri ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Rüzgarın yurt genelinde ağırlıklı olarak kuzey yönlerden, Akdeniz kıyılarında ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Kastamonu ile Rize'nin iç kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.