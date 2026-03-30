Yurt Tacizi ve Güvenlik Zafiyeti

(İZMİR) - Eğitim Sen, İzmir Bakırçay Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşandığı belirtilen taciz olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sendika, 29 Mart gecesi bir erkeğin yangın merdivenini kullanarak yurt binasına girdiği ve kadın öğrencileri taciz ettiği iddiasının, öğrenci yurtlarında süregelen güvenlik zafiyetlerini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada, öğrenci yurtlarında güvenliğin en üst düzeyde sağlanması gerektiği vurgulanarak, tüm fiziki eksikliklerin derhal giderilmesi çağrısında bulunuldu.

Sendikanın açıklaması şu şekilde:

"İzmir Bakırçay Üniversitesi Kız Öğrenci Yurdu'nda 29 Mart gecesi yaşanan ve bir erkeğin yangın merdivenini kullanarak yurt binasına kolaylıkla girip kadın öğrencileri taciz etmesi, öğrenci yurtlarında süregelen güvenlik zafiyetlerini bir kez daha açık biçimde ortaya koymuştur."

Buradan açıkça çağrıda bulunuyoruz: Öğrenci yurtlarında güvenlik en üst düzeyde sağlanmalı, tüm fiziki eksiklikler derhal giderilmelidir. Yaşanan olayla ilgili sorumluluğu bulunan idareciler hakkında derhal soruşturma başlatılmalı; ihmali olanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemler uygulanmalıdır. Öğrencilerin şikayetlerini baskı altına almak yerine dinleyen, çözüm üreten ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsenmelidir. Tüm kamu ve özel yurtlar, güvenlik açısından kapsamlı ve düzenli denetimden geçirilmelidir. Tüm yurtlarda toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddetle mücadele konularında eğitimler zorunlu hale getirilmelidir."