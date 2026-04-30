Yurttaş Meclisi İzmir İçin Başvuru Takvimi Netleşti

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Yurttaş Meclisi uygulamasıyla vatandaşlar kent yönetimine doğrudan katılarak uzmanlarla birlikte çözüm üretme sürecine dahil olacak. Tüm ilçeleri kapsayacak şekilde tasarlanan Yurttaş Meclisi İzmir için başvuru takvimi de netleşti.

İzmirliler, Yurttaş Meclisi vasıtasıyla su yönetiminden tarıma, sürdürülebilir ulaşımdan enerji verimliliğine kadar kentsel politika alanlarında sadece görüş bildirmekle kalmayacak, uzmanlar eşliğinde yürütülecek müzakere süreçlerine katılarak uygulanabilir çözümler geliştirecek.

Kentin tümünü kapsayacak meclisle ilçelerin temsil edildiği demokratik bir ortam tasarlandı. Bilgiye ve veriye dayalı bu yeni yönetişim modelinde, ilçe düzeyinde üretilen tüm öneriler İzmir İl Yurttaş Meclisi çatısı altında sentezlenerek bütüncül bir kent stratejisine dönüştürülecek.

İlk dönem başvuruları başlıyor

Seferihisar, Menderes, Torbalı, Selçuk, Tire, Bayındır, Beydağ, Kiraz ve Ödemiş'te yaşayan vatandaşlar Yurttaş Meclisi'nin bir parçası olmak için başvurularını 4-13 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Başvuru için 18 yaşını doldurmuş olma ve ilgili ilçede en az beş aydır ikamet etme şartı aranacak. Katılımcılar demografik denge gözetilerek "Yurttaş Piyangosu" yöntemiyle belirlenecek.

Bu sürecin bir parçası olmak ve değişimde rol almak isteyen İzmirliler 'https://www.izmir.bel.tr' adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Ayrıca detaylı bilgi için 153 numaralı Hemşehri İletişim Merkezi'ne (HİM) ulaşılabilecek.

Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar, Gaziemir, Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova, Buca, Kemalpaşa ilçelerinde 17-26 Haziran 2026 tarihlerinde; Çeşme, Karaburun, Urla, Aliağa, Foça, Menemen, Bergama, Kınık, Dikili ilçelerinde 12-21 Ağustos 2026 tarihlerinde başvuru yapılabilecek.