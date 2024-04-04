Yusuf Alemdar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başladı

AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yusuf Alemdar, mazbatasını alarak görevine başladı.
Sakarya Adliyesi Ek Hizmet Binası'na gelen Alemdar, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ethem Özkan'dan aldı.
Alemdar, daha sonra görevi devralmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi binasına geçti. Partililer ve belediye çalışanları tarafından karşılanan Alemdar, görevi eski Başkan Ekrem Yüce'den devraldı.
Yüce, Alemdar'ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.
Alemdar, burada yaptığı konuşmada, seçimlerin, demokrasilerin vazgeçilmezi olduğuna dikkati çekerek, milletin iradesinin sandıkta tecelli ettiğini ve milletin desteğiyle sonuçların lehine çıktığını söyledi.
Bugün görevi devraldıklarını aktaran Alemdar, bundan sonraki süreçte kaldıkları yerden daha ileriye gidip daha çok iş yapmaya gayret ederek, şehre ve insanlara hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Yusuf Alemdar, hizmet anlayışı içinde olduklarını vurgulayarak, "İnşallah şehrimizin her noktasına, tüm belediye başkanlarımız, teşkilat ve muhtarlarımızla milletvekillerimizin öncülüğünde hizmet etmeye ve birlikte olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Mazbata ve devir teslim törenine, AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Ali İnci ve Murat Kaya, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş ile partililer katıldı.
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