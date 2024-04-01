Yusuf Alemdar Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Yusuf Alemdar kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yusuf Alemdar 270 bin 34, CHP adayı Azize Çeroğlu 95 bin 99 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 95,57 )
Alemdar'ın öz geçmişi
Yusuf Alemdar, 1966 yılında Trabzon'da doğdu.
Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan Alemdar, uzun yıllar ticaretle meşgul olduktan sonra 1988 yılında aktif siyasete girdi.
2003 yılında AK Parti Sakarya İl Başkanı olan Yusuf Alemdar, bu görevini 2009 yılına kadar sürdürdü.
2009 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Serdivan Belediye Başkanı olan Alemdar, 2014 ve 2019'da düzenlenen yerel seçimlerde Serdivan Belediye Başkanlığı görevine yeniden seçildi.
Yusuf Alemdar, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için AK Parti tarafından Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi.
Yusuf Alemdar, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 02.04 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 49.24, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 40.17 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 96,56'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 02.02 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 49.83, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hamza Dağ yüzde 37.65 oy aldı. İzmir'de sandıkların yüzde 99.16'sı açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 02.00 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 61.11, Cumhur İttifakı'nın Adayı Turgut Altınok yüzde 31.67 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 97,33'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 47.65, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.09 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Adana'daki sandıkların yüzde 98,66'sı açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Zeydan Karalar oyların yüzde 47.65'ini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Fatih Mehmet Kocaispir ise yüzde 38.09'unu aldı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Yeniden Refah adayı Mehmet Kasım Gülpınar, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Gülpınar, Şanlıurfa'nın yeni büyükşehir belediye başkanı olarak göreve başlayacak.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde doğdu ve eğitimini tamamladı. Çeşitli toplumsal projelerde görev alan Çerçioğlu, 22. ve 23. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak da görev yaptı.
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