Yusuf Batkı Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Oldu
Yusuf Batkı, Bozyazı'da eğitime katkı sunmak için göreve başladı ve işbirliği vurguladı.
Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Yusuf Batkı görevine başladı.
Batkı, yaptığı açıklamada, ilçede görev yapacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.
Bozyazı'da eğitime katkı sunmak için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışacaklarını anlatan Batkı, çalışmaları ortak akıl ve istişare anlayışıyla sürdüreceklerini kaydetti.
Kaynak: AA
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