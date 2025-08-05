Yusuf Danış\'tan Mezarlık İçin Destek Talebi

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde yaşayan Yusuf Danış, umre için biriktirdiği parasıyla mezarlığa yaptırdığı sosyal donatı alanının eksikliklerinin giderilmesini talep ediyor.

Danış, ilçedeki mezarlığı ziyaret eden vatandaşların ihtiyaçlarını giderebilmesi için tuvalet, mescid ve abdest alma yerlerinin bulunduğu sosyal donatı alanı inşa ettirdi.

Danış, mezarlığa yerleştirilen konteynerin faaliyete geçebilmesi için gerekli olan elektrik, kanalizasyon ve çevre düzenlemesi ihtiyaçları için ilgili Beylikova Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ESKİ) destek olmasını bekliyor.

Mezarlıktaki sosyal donatı alanının eksiklerinin uzun süredir tamamlanmasını bekleyen Danış, yetkililerin sorunları çözerek atıl haldeki yatırımın hizmete kazandırılmasını istiyor.