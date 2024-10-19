Yusuf Ercanlı AK Parti Kale İlçe Başkanı Seçildi

AK Parti Kale İlçe Başkanlığına Yusuf Ercanlı tekrar seçildi.
Esnaf Odası Toplantı salonunda düzenlenen kongreye; AK Parti Milletvekilleri Cahit Özkan ve Nülgün Ök'ün yanı sıra il başkanı Yücel Güngör katıldı.
Tek adayın yer aldığı kongrede mevcut başkan Yusuf Ercan güven tazeledi.
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