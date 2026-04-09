Yusuf Güney Gözaltına Alındı - Son Dakika
Yusuf Güney Gözaltına Alındı

09.04.2026 13:43
Şarkıcı Yusuf Güney, ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındı.

(İSTANBUL) Şarkıcı Yusuf Güney, ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Güney'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında yeni bir gözaltı işlemi gerkçekleştirildi. Şarkıcı Yusuf Güney, ünlülere yönelik operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Güney'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Başsavcılığın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, dijital platformda yayınlanan programa konuk olan Y.G. isimli şahsın, uyuşturucu/ uyarıcı etken maddesi içerdiği anlaşılan Ayahuska çayını özendirici açıklamalarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine şüpheli şahsın 09.04.2026 tarihinde gözaltına alınmasına karar verilmiştir."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Yusuf Güney Gözaltına Alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yusuf Güney Gözaltına Alındı - Son Dakika
