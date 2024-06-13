Yusuf Halaçoğlu "kutlu Parti"yi Kurdu : "partimiz, Sağ Sol Merkez Gibi Mefhumların Hepsini Bir Kenara Atmış Durumdadır"

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(ANKARA) - Yusuf Halaçoğlu, "Kutlu Parti"nin kuruluş başvurusunu İçişleri Bakanlığı'na yaptı. Halaçoğlu, "Partimiz sağ, sol, merkez gibi mefhumların hiçbirini kabul etmiyor" dedi.

Halaçoğlu, 24 Haziran 2018'de seçimlerin ardından parti yönetimiyle düştüğü fikir ayrılıkları nedeniyle İYİ Parti'den istifa etmişti. Halaçoğlu, bugün Türk siyasi hayatında "Kutlu Parti" adıyla yer alacak partinin kuruluş başvurusunu İçişleri Bakanlığı'na yaptı.

Başvuru sonrası açıklama yapan Halaçoğlu, partisine geniş bir katılımın olduğunu dile getirdi. Halaçoğlu, şunları söyledi:

"Direkt iktidara yönelik olarak bu parti kurulmuştur.Benim dışımda, daha önce siyasete girmemiş, eski milletvekilleri yok. Partimiz, sağ sol merkez gibi mefhumların hepsini bir kenara atmış durumdadır. Hiçbirini kabul etmiyoruz. Sağcılığı, solculuğu, merkez gibi, Batının empoze ettiği kavramların hiçbirisini benimsemiyoruz. Doğrudan doğruya kendimiz vatansever olarak, tıpkı Atatürk gibi, Atatürk'ün milli mücadeleye girişinde sağ sol merkez gibi bir biliyorsunuz anlayış yoktu. Doğrudan doğruya vatansever olarak çıkmıştı ve ülkeden düşmanı atmak üzere çıkmıştı. Biz de diyoruz ki Türkiye'yi düze çıkaracak bir anlayışla bütün vatanseverleri inancına, soyuna sopuna bakmadan bu vatanı gerçekten seviyorsa, bu millete gerçekten fedakarca davranış içerisindeyse herkesin başımızın üstünde yeri vardır diyoruz. Hedef olarak ne bir muhalefet partisini, ne iktidar partisini almadık. Bütün Türk milletine sesleniyoruz ve doğrudan doğruya iktidar olma hedefiyle yola çıktık. Herhangi bir şekilde yurt dışından herhangi bir yere sırtımızı dayamış değiliz. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Yurt içinden herhangi bir yere yine sırtımızı dayamış bir parti olarak görmeyeceksiniz. Bütün davranışlarımızı, her şeyimizi ne kadar, nereden para geldiği, nereye harcadıklarımızı bile göreceksiniz."

Partilere doğrudan devlet desteği yapılmasını doğru bulmadıklarını söyleyen Halaçoğlu, partilerin kendi imkanlarıyla seçime girmelerini aksi takdirde adaletsizliğin yaşandığını belirtti.

"Hiçbir muhalefet partisiyle muhatap olmayız"

İYİ Parti'de, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından yaşanan tartışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Bizi onların iç işleri hiç ilgilendirmiyor. Biz doğrudan doğruya kendi partimize bakıyoruz. Tekrar ediyorum hiçbir muhalefet partisiyle muhatap olmayız. Yani biz muhalefete muhalefet yapacak bir parti olarak çıkmıyoruz. Hedefimiz iktidarın yanlışlarını ortaya koyarken, doğru yapıyorsa doğrularını da söyleriz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Biz ağız dalaşına da girmeyiz kimseyle ama eğer hükümet yanlış bir iş yapıyorsa 'Bununla bu şekliyle yapamazsınız, yanlış olur, bunun çözümü şudur' diyecek kadar da bu konuda samimiyiz. Eğer bizim ortaya koyduğumuz bizim programımızda yer alan bu konuyu uygularsa hükümet ülke için faydalı olacaksa helali hoş olsun. Yani hiçbir zaman bunu uygulayacak, bizden çalacaklar gibi derdimiz yok."