Yusufeli Barajı'nda Enerji Üretimi Başladı - Son Dakika
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Yusufeli Barajı'nda Enerji Üretimi Başladı

Yusufeli Barajı\'nda Enerji Üretimi Başladı

Suların çekilmesiyle Tekkale ve çevresindeki köyler gün yüzüne çıktı, anılar tazelendi.

04.10.2024 12:20
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ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin gövde yüksekliğiyle en yüksek barajı Yusufeli'de enerji üretimine başlandı. Baraj sularının bazı yerlerde 20 metre olmak üzere; yaklaşık 40 metre çekilmesiyle daha önce su altında kalan Çevreli, Çeltikdüzü, Tekkale köyleri ve Lantiyet, Dutdere mahalleleri gün yüzüne çıktı. Sular çekilmesiyle köyüne gelip anılarını tazeleyen Halim Tüylüoğlu, "Burada doğduk, büyüdük. Sular altında kalan köyümüzü sular çekilince ziyaret edip, yeninden anılarımız tazeliyoruz. Sular çekildiği için görünmeyen kalemiz ortaya çıkmış" dedi.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri'nin üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı. Yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, su seviyesi 686 kotuna ulaştı. Su seviyesinin 710 kotuna ulaşmasıyla tam kapasite enerji üretim aşamasına geçilecek.

SULAR ÇEKİLDE KÖYLER ORTAYA ÇIKTI

1,5 asrı aşkın tarihinde 7'nci kez taşınan ilçedeki barajda, enerji üretimine başlandı. Baraj suyunun, bazı yerlerde 20 metre olmak üzere yaklaşık 40 metre çekilmesiyle su altında kalan eski yerleşim yerleri; Çevreli, Çeltikdüzü, Tekkale köyleri ve Lantiyet, Dutdere mahalleleri de gün yüzüne çıktı.

'ANILARIMIZI TAZELİYORUZ'

Sular çekilmesiyle köyüne gelip anılarını tazeleyen Halim Tüylüoğlu, "Baraj suları altına kalan Tekkale köyü sakinlerindenim. Burada doğduk, büyüdük. Sular altında kalan köyümüzü sular çekilince ziyaret edip, yeninden anılarımız tazeliyoruz. Sular çekildiği için görünmeyen kalemiz ortaya çıkmış. Yine mahallemizin bir bölümü görünür hale geldi. Bizde sular çekildiğinde buraya geliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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