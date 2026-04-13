Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yusufeli Boğa Güreşleri Festivali Sona Erdi

13.04.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yusufeli'de düzenlenen boğa güreşleri festivali, 10 bin kişilik bir katılımla ödül töreniyle tamamlandı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen 'Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali' sona erdi. Yöre halkı ve il dışından gelenler, soğuk hava ve yağmura rağmen, arenaya çıkan boğaların kıyasıya mücadelesini ilgiyle izledi.

Artvin Valiliği koordinesinde Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Derneği Spor Kulübü tarafından Sarıgöl Dutluk mevkisinde düzenlenen festivalde Artvin ile çevre iller Rize ve Erzurum'dan getirilen 104 boğa arenaya çıktı. Boğaların, orta, büyük, başaltı ve baş kategorilerinde kıyasıya mücadele ettiği güreşler dün sona erdi. Festival kapsamında ilçeye gelenler, soğuk hava ve yağmura aldırış etmeden boğa güreşlerini heyecanla izledi. Dereceye giren boğa sahiplerine ödül verildi. Yaklaşık 10 bin kişinin takip ettiği organizasyonda 25 hakem ve çok sayıda görevli yer aldı. Toplamda 500 bin lira para ödülünün verildiği festival, ödül töreniyle tamamlandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:21:55. #7.13#
SON DAKİKA: Yusufeli Boğa Güreşleri Festivali Sona Erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.