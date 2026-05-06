Yusufeli'nde Düşen Dağcı Helikopterle Kurtarıldı

06.05.2026 12:03
Yusufeli'nde doğa yürüyüşü yaparken düşen Mevlüt Kaçmaz, Hava Kuvvetleri'nden helikopterle kurtarıldı.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, yaylada doğa yürüyüşü yaparken sarp kayalıklardan düşerek bacağı kırılan ve mahsur kaldığı yerden Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle kurtarılan Mevlüt Kaçmaz (43), tedavi gördüğü hastanede yaşadıklarını anlattı. Kurtarma operasyonundaki ekiplere teşekkür eden Kaçmaz, "Kayadan inerken ellerimin kayması sonucu ayağımı kırdım. Allah razı olsun, devletimiz daima var olsun" dedi.

Olay, 22 Nisan'da Tekkale köyü yaylasında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte tarihi Büyük Kilise ve manastırını görmek için doğa yürüyüşüne çıkan Mevlüt Kaçmaz, patika dışına çıkarak sarp kayalıklardan inmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek düştü. Bacağı kırılan Kaçmaz'ın yanındaki arkadaşlarının yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma personeli sevk edildi. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda, bölgenin son derece sarp ve zorlu bir arazi yapısına sahip olması nedeniyle helikopter desteği istendi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Diyarbakır Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopter, kısa sürede bölgeye ulaştı. Yaklaşık 5 saat süren zorlu kurtarma çalışmasının ardından Kaçmaz, sedyeyle helikoptere alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

'KURTARMA EKİPLERİNE MİNNETTARIM'

Hastanede tedavisi süren Mevlüt Kaçmaz, o anları DHA'ya anlattı. Kaçmaz, "Kent dışından misafir gelen arkadaşlarla bir tur yapmayı, gezmeyi planladık. Tekkale köyü yaylasında Büyük Kilise ve yukarıdaki manastırı gezme niyetimiz, planlamamız vardı. Gezerken yol güzergahını takip etmeyip, dağ güzergahından gidince, kayadan inerken ellerimin kayması sonucu ayağımı kırdım. Kayanın yüksekliği 25-30 metreydi ama ben yarısına kadar inmiştim; bayağı da bir inmiştim, 2 metre civarına kadar inmiştik, oradan düştüm. Kurtarma ekiplerine minnettarım. Süreç içerisinde yanıma çıkan Jandarma ekiplerine ve AFAD Müdürlüğüne çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, devletimiz daima var olsun. Vallahi bilseydik bu şekilde bunlar olacağını, kesinlikle çıkmazdık" dedi.

Kaynak: DHA

