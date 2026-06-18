Yusufeli\'nde Heyelan, Karayolu Kapandı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde Artvin- Erzurum karayolu üzerindeki tünel çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde şiddetli sağanak, bölgede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoğun yağışın etkisiyle yamaçtan kopan büyük kaya parçaları ve toprak yığını karayoluna sürüklendi. Heyelan sonucu tünel girişinin tamamen kapanmasıyla bölgede ulaşım durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yeni bir heyelan riskine karşı yol üzerinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, trafik akışı çift yönlü olarak kesildi.

Bölgeye ulaşan Karayolları ekiplerinin iş makineleriyle yola düşen kaya ve toprak kütlelerinin temizlenmesinin ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.