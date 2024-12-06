Yusufeli\'nde Kadınlar Lokali Açıldı

Güncel

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve kolaylaştırmak amacıyla lokal açıldı.

Yusufeli Belediyesince Çoruh Mahallesi'nde hizmete alınan Sadiye Hanım Kadınlar Lokali'nin açılışını, Kaymakam Salih Başara ve Belediye Başkanı Barış Demirci yaptı.

Başara, lokalde, eski Kılıçkaya Belde Belediye Başkanı Sadiye Hanım'ın isminin yaşatılacak olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Lokalde ilçe kadınlarına güzel hizmetler sunulacağını düşündüğünü belirten Başara, emeği geçenleri kutladı.

Belediye Başkanı Demirci ise lokale ismini verdikleri Sadiye Hanım'ın Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinden sonra Türkiye'de belediye başkanı seçilen ilk kadın olduğunu söyledi.

Kadınların daha güçlü ve kararlı adımlarla aydınlık yarınlara yürümesine yardımcı olacaklarının altını çizen Demirci, "Lokalimiz bu anlamda kadınlara önemli fırsatlar sunacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek lokalin açılışı gerçekleştirildi.