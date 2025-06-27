ZHENGZHOU, 27 Haziran (Xinhua) -- Çinli otobüs üreticisi Yutong, Orta Asya pazarına ihraç edeceği 10.000'inci aracını perşembe günü Zhengzhou'daki yurtdışı montaj tesisinde üretim bandından indirdi
Yutong, halihazırda Orta Asya pazarına ihracat yapan Çin'in en büyük otobüs markası ve bölgedeki yeni enerjili otobüslerin önde gelen tedarikçisi konumunda bulunuyor.
Son Dakika › Güncel › Yutong'dan Orta Asya'ya 10.000'inci Otobüs İhracatı - Son Dakika
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