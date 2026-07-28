Yutong\'un Elektrikli Otobüsleri İngiltere\'ye Gidiyor

YANTAİ, 28 Temmuz (Xinhua) -- Çinli otobüs üreticisi Yutong tarafından üretilen toplam 35 adet U11DD model elektrikli çift katlı otobüs, İngiltere'ye gitmek üzere pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Yantai Limanı'ndan yola çıktı. Özellikle Avrupa pazarları için tasarlanan bu otobüs modeli, Londra'nın toplu taşıma sisteminde hizmet verecek.