Yuvacık Barajı'na Sapanca Gölü'nden su takviyesi yapılmaya başlandı

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KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve su seviyesi yüzde 77'ye düşen Yuvacık Barajı'na, Sapanca Gölü 'nden pompalarla su takviyesi yapılmaya başlandı.

Başiskele ilçesinde bulunan ve ilin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, 39 milyon 470 bin metreküp ile yüzde 77'ye düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi, dün itibarıyla Sapanca Gölü'nden su alımına başlandığını açıkladı. Gölden alınan suyun Kullar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtılarak iletildiği belirtildi.

'ARTAN SICAKLIKLAR VE MEVSİMSEL YAĞIŞ EKSİKLİĞİ'

Geçen yıl aynı dönemde 51 milyon metreküp suya sahip Yuvacık Barajı'na ilişkin Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan açıklamada, "İlimizin içme suyu ihtiyacının yıllık yüzde 80'ini karşılayan Yuvacık Barajı'nda 10 Haziran itibarıyla yüzde 78 oranında su bulunmaktadır. Artan sıcaklıklar ve mevsimsel yağış eksikliği nedeniyle su kullanımı yükselmekte, bu da içme suyu tüketim oranlarında artışa yol açmaktadır. Bu nedenle; Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesinin azalması üzerine B planı olarak kullandığımız içme suyu kaynağımız Sapanca Gölü'nden su alımına başlanılmıştır. Yuvacık Barajı'nda bulunan suyumuz ile Sapanca Gölü'nden temin ettiğimiz suyu, Kullar İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde arıtarak abonelerimize sağlıklı bir şekilde iletiyoruz" denildi.