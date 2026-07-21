Yüz Tanıma ile Otonom Güvenlik Dronu Geliştirildi

ANKARA'da Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri, yüz tanıma özelliğine sahip otonom güvenlik devriye dronu geliştirdi. Dron, belirlenen alanlarda devriye gezerek kamera üzerinden aldığı görüntüleri, gerçek zamanlı analiz ediyor ve ortamda bulunan 'yetkili' ve 'yetkisiz' kişileri belirleyerek, alana kaçak girişlerin önlenmesini sağlıyor.

Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Sude Yencilek, Doğa Küçükkayalar, Ecem Dilan Ayaz, Mehmet Ali Karaca ve Melih Can Kesgin, danışman Dr. Öğretim Üyesi İclal Çetin Taş rehberliğinde 'Yüz Tanıma ile Kaçak Giriş Tespiti Yapabilen Otonom Güvenlik Devriye Dronu' adlı proje geliştirdi. Otonom dron, belirlenen alanlarda devriye gezerek kamera üzerinden aldığı görüntüleri, gerçek zamanlı analiz ediyor ve ortamda bulunan kişileri belirliyor. Böylece sabit kameraların yetersiz kaldığı geniş ve hareketli alanlarda etkin bir gözetim sağlanıyor. Yüz tanıma doğruluğunu artırmak için çok açılı kayıt sistemi kullanılıyor ve farklı açılardan 5 fotoğraf alınıyor. Sistem, geliştirilen algoritma ile görüntülerde anlık insan tespiti yapıyor ve kişileri kayıtlı veri tabanıyla karşılaştırarak 'yetkili' veya 'yetkisiz' olarak sınıflandırıyor. Yetkisiz giriş tespit edildiğinde otomatik alarm üretiliyor ve ilgili kişilere bildirim gönderiliyor.

'KÖR NOKTALARI ORTADAN KALDIRMAK TEMEL AMACIMIZ'

Öğrencilerden Mehmet Ali Karaca, sektördeki standart güvenlik prosedürleri yerine yenilikçi bir fikir ortaya koymak istediklerini anlatarak, "Geniş alanlardaki güvenliği sağlamak, sabit kameraların oluşturduğu kör noktaları ortadan kaldırmak temel amacımız oldu. Dronumuz belirlediğimiz alanlarda devriye geziyor. Bu devriye sırasında kameradan aldığı görüntüleri analiz ediyor. Eğer bir insan tespit ederse bu insana yaklaşıp yüz tanıma işlemini gerçekleştiriyor. Eğer kişi bizim veri tabanımıza kayıtlı olan bir kişi ise bize düşük seviyeli bir alarm gönderiyor. Yani tehlikesiz bir durum oluşturduğunu bize söylüyor. Eğer kişi veri tabanımıza kayıtlı olmayan yetkisiz bir kişi ise bize yüksek seviyeli bir alarm gönderip bu olaya anında müdahale etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda bu alarmların anlık görüntüsünü, alarmın konumunu ve alarm içeriğini mobil uygulamamızda anlık olarak görüntüleyebiliyoruz" dedi.

'YÜZDE 95 DOĞRULUK ORANIYLA ÇALIŞIYOR'

Karaca, geliştirdikleri proje ile güvenlik açıklarını ciddi bir şekilde azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Sistemimiz yüzde 95 doğruluk oranıyla çalışıyor. Kişileri tespit edebiliyor, yüz tanımalarını gerçekleştirebiliyor. Yetkisiz bir kişi tespit edildiğinde olayın anlık görüntüsü bizim bulut veri tabanımıza kaydediliyor. ve bu görüntüler anlık olarak mobil uygulamamızda görüntülenebiliyor. ve bu, sisteme anında hızlı bir müdahale etmemizi sağlıyor. Biz projemizi yerli ve milli bir şekilde geliştirdik. Bu projeyi başta ülkemizin önemli kurumları olmak üzere daha sonrasında askeri alanlar, stratejik tesislerde kullanılmak üzere tasarladık. Projemizin üzerine daha da koyarak, daha da geliştirerek yerli ve milli bir proje ortaya koymayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,