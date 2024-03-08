Yüzde 70'i engelli 254 sokak hayvanına yuva kuruldu

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Yüzde 70'i engelli 254 sokak hayvanına yuva kurdu

Adana'nın Kozan ilçesinde bir kadın yüzde 70'i engelli 254 sokak hayvanına yuva kurdu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 20 yıldır kendini sokak hayvanlarına adayan Nevra Ünlü kurduğu barınak ile yüzde 70'i engelli 254 köpeğin sokaklarda değil sağlıklı bir yuvada yaşaması için kadın başına mücadele ediyor.

Kayhan Mahallesinde kiraladığı tarlaya yüzlerce engelli köpek ve sokak hayvanı için yuva yapan Nevra Ünlü sokaklarda araba çarpması ve tüfekle vurulma nedeni ile yürüyemeyen yüzde 70'i engelli olmak üzere 254 köpeğe evladı gibi bakıyor. Kurduğu barınakta aynı zamanda koyun, kuzu, eşek, kaz ve tavuklarıyla sokak hayvanlarına sahip çıkılması için mücadele eden Nevra Ünlü, Kozan Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği başkanı olarak da sokak hayvanlarının korunması ve bakılması için mücadele ediyor.

Kendini sokakta engelli hayvanlara adayan Nevra Ünlü, "20 yıldır onları koruyup yaşatmaya çalışıyorum. Bir kadın olarak sorumluluk ve emek çok büyük. Onların ihtiyaçlarını karşılamak çok zor. 254 köpeğimiz var ve bunun yüzde 70'i engelli. Bu köpeklerimizi ya araba ezmiş yada silahla vurdukları için felçli, ayakları kesilmek zorunda kalan hayvanlarımız. Sokaklarda tek başına yaşam şansları çok az. Bir kadın olarak 254 köpeğimize barınakta tek başıma bakıyorum. Hayırseverlerimiz ve kadın dayanışması olmasa buranın üstesinden gelmek çok zor. Ben de bu yüzden dernek kurdum" dedi.

Ünlü, "Daha dün bir köpeğimiz geldi, araç iki kez üzerinden geçmiş. Devlet denetimi ile yardımlarımızı topluyoruz. Burada beni en çok üzen onların ölümleri. Burada 5 dakika önce gülüp sonra ağlayabiliyorsun. Engelli köpeklilerime ilk sabah sevgiyle başlıyoruz. Kadın isterse başarır ve yapar. Benim hayatımda onlar mutlu ben mutlu onlar hasta ben hasta. Hayalim burayı onlar için daha yaşanabilir güzel hale getirmek. Derneğimize benim bu mücadeleme destek veren tüm hayır sahiplerine teşekkür ederim" diye konuştu.