Yüzlerce bal arısı şehir merkezindeki parkı mesken tuttu - Son Dakika
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Yüzlerce bal arısı şehir merkezindeki parkı mesken tuttu

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezindeki bir parkı mesken tutan yüzlerce bal arısı görenleri hayretler içerisinde bırakıyor. Parktaki ağaca yuva yapan arılar, yetkililerin veya arıcılıkla uğraşan kişilerin müdahalesini bekliyor.

24.06.2024 00:09
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Yüzlerce bal arısı şehir merkezindeki parkı mesken tuttu

Parktaki ağaca yuva yapan arılar görenleri hayretler içerisinde bırakıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezindeki bir parkı mesken tutan yüzlerce bal arısı görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

İskender Çıtak isimli vatandaş, öğle saatlerinde arkadaşıyla çay içmek için Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan İhsaniye Camisi'nin yanındaki parka geçti. Burada çay içen Çıtak ve arkadaşı, parktaki bir ağaçta arıların olduğunu fark etti. Ağaca yaklaşan Çıtak, yüzlerce arının kovan yerine ağaç üzerine yuva yaptığına şahit oldu.

Duruma çok şaşıran Çıtak, yetkililerin veya arıcılıkla uğraşan kişilerin bir an önce bunları alıp güvenli bir yere taşımlarını istedi. İskender Çıtak, "Arkadaşımla çay içerken ağaçta arıların olduğunu fark ettim. Yaklaştığımda arıların yuva yaptığını gördüm. Derhal önlem alınması için bu işle uğraşanlar gelip bu arıları güvenli bir yere taşısınlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yüzlerce bal arısı şehir merkezindeki parkı mesken tuttu - Son Dakika

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