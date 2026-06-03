Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Silopi'de Başladı - Son Dakika
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Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Silopi'de Başladı

Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi Silopi\'de Başladı
03.06.2026 15:59
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Silopi'de yüzme eğitimi alan öğrenciler, projeyle eğlenerek öğreniyorlar. Tesis yeniden hizmette.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenciler "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında yüzme öğreniyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzu kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından yeniden hizmete açıldı.

Proje kapsamında okullarından servislerle alınan öğrenciler, uzman antrenörler eşliğinde havuzda yüzme eğitimi almaya başladı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ramazan Sinayiç, tesisin her yaştan bireye hizmet vereceğini söyledi.

Sinayiç, "Sağlıklı ve güvenli bir ortamda spor yapabilmek için tüm halkımızı yüzme faaliyetlerimize katılmaya davet ediyoruz." dedi.

Yüzme antrenörü Sevim Çetin de eğitimlerin dört haftalık yoğun bir programla yürütüldüğünü belirterek, "Temel eğitimden başlayarak öğrencilerimizi ileri seviyeye taşıyoruz. Güvenlik tedbirlerimizi eksiksiz alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan öğrencilerden Ahmet Emir Arıca ise yüzmeyi çok sevdiğini ve ileride iyi bir yüzücü olmak istediğini dile getirdi.

Alperen Özdemir de hem yüzme öğrendiğini hem de arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Spor, Son Dakika

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