Yüzme sırasında boğulan genç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğuldu.
Ailesiyle İhsaniye Mahallesi'nde cankurtaranın olmadığı sahile gelen 16 yaşındaki Efe Erdem Sevinç, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma, sahil güvenlik ve cankurtaran ekipleri sevk edildi.
Sevinç, ekiplerce yapılan aramada bulunarak sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sevinç'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sevinç'in cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
