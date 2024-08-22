Yüzünü şapkayla gizleyen hırsız motosiklet çaldı - Son Dakika
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Yüzünü şapkayla gizleyen hırsız motosiklet çaldı

Yüzünü şapkayla gizleyen hırsız motosiklet çaldı

Adana'da bir restorana yemek yemek için giren kişinin motosikleti, yüzünü şapkayla gizleyen bir hırsız tarafından çalındı. Güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen hırsız tutuklandı.

22.08.2024 10:49
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ADANA'da yüzünü şapkayla gizleyen H.G. (32), yemek için restorana giren Y.K.'nin yol kenarına park ettiği motosikletini çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalanan H.G., tutuklandı.

Olay, 10 Ağustos saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Y.K., motosikletini yol kenarına park edip, yemek yemek için restorana girdi. Bu sırada sokakta yürüyen H.G., motosiklete binerek, ayak marşıyla çalıştırıp, çaldı. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yemeğin ardından dışarı çıktığında motosikletinin çalındığını fark eden Y.K., durumu polise bildirdi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyerek, saklandığı eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada motosiklet bulunamadı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.G., nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yüzünü şapkayla gizleyen hırsız motosiklet çaldı - Son Dakika

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