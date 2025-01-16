Z.U. Taburcu Oldu - Son Dakika
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Z.U. Taburcu Oldu

Z.U. Taburcu Oldu

Siirt'te inşaattan düşen Z.U. hastanede tedavi edilerek taburcu edildi.

16.01.2025 14:23
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde geçen ay bir inşaatın 8. katından düşerek iç organları ve akciğeri hasar gören 32 yaşındaki Z.U. tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

???????Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, inşaattan düşen Z.U. iç organları dışarıda, akciğeri ağır hasar almış ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklarla hastaneye getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Süer, hastaneye getirilen hastanın ameliyata alındığını belirtti.

Hastanın akciğerdeki hasarın onarıldığını, kaburgalarının titanyum plaklarla sabitlendiğini bildiren Süer, yoğun bakım sürecini atlatan hastanın taburcu edildiğini kaydetti.

Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Fırat Işık da 3 seans halinde ortopedik müdahale gerçekleştirdikleri hastanın klinik durumunu yakından takip ederek gerekli tüm tedavileri uyguladıklarını anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Z.U. Taburcu Oldu - Son Dakika

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