Zabıt Katibine 27 Yıl Hapis Cezası

ANKARA Adliyesi'nde bazı savcılara ait şifrelerle Ulusal Yargı Ağı Sistemi'ne (UYAP) girerek soruşturma dosyalarını kapattığı iddia edilen zabıt katibi Ahmet Yılmaz ve 14 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Tutuklu sanık Yılmaz'ın 27 yıl 2 ay hapsine ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Adliyesi'nde zabıt katipliği yapan Ahmet Yılmaz'ın eski eşi Zeliha E.'nin ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yapılan ihbarda, Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un yönlendirdiği dosyalarda, para karşılığı tedbir kararlarını kaldırdığı ve takipsizlik kararları verdiği ileri sürüldü.

Soruşturma sonunda, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Yılmaz'ın görevli savcıların UYAP şifrelerini kullanarak 'yetkisizlik' müzekkeresi düzenlediği, savcı olmadan UYAP akışını değiştirdiği, kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, birleştirme, ayırma ve yakalama kaldırma kararları verdiği, sahte evrak oluşturup maddi menfaat sağladığı belirtildi. Ahmet Yılmaz hakkında, 'Silahlı terör örgütüne yardım', 'Bilişim sistemine girme', 'Gizliliğin ihlali', 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik', 'Suç delillerini yok etme', 'Suçluyu kayırma' ve 'Rüşvet almak' suçlarından toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapsi istendi.

Yılmaz'ın eski eşi Zeliha E.'nin ise 'Rüşvete aracılık etme' suçunu işlediği belirtildi ancak, etkin pişmanlık kapsamında ceza verilmemesi talep edildi. Diğer 15 şüphelinin ise 'Rüşvet vermek', 'Silahlı terör örgütüne üye olma', 'Gizliliğin ihlali', 'Resmi belgede sahtecilik suçuna azmettirme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından cezalandırılmaları istendi.

'BERAATİMİ TALEP EDİYORUM'

Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz, bazı tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, önceki celsede esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaların alındığını bildirerek, tutuklu ve tutuksuz sanıklara son sözlerini sordu. Sanık Ahmet Yılmaz, yaşadıklarından dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyleyerek, "Eşimle boşandım. Kızım evlenmiş ondan bile haberim yok. Bunlar ağır gelmeye başladı. Şizofreni ilaçları kullanmaya başladım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Beyanların ardından kararı açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Ahmet Yılmaz'ı, 'Silahlı terör örgütüne üyelik', 'Rüşvet vermek', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suçluyu kayırma', 'Bilişim sistemine girme' suçlarından toplam 27 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Yılmaz'ın 'Gizliliğin ihlali' suçundan beraatine karar verirken, sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine hükmetti.

Tutuksuz sanıklardan Reşat Yıldırım, 'Silahlı terör örgütüne üyelik', 'Rüşvet vermek', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından toplam 18 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yıldırım da 'Gizliliğin ihlali' suçundan beraat etti. Tutuksuz sanık Ömer Faruk Bol, 'Silahlı örgüte üye olma' ve 'Rüşvet vermek' suçlamalarından 12 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Yusuf Ersin Gürbüz, 'Rüşvet vermek' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. 1 sanığın dosyası ise ayrıldı.

10 SANIK BERAAT ETTİ

Diğer tutuksuz sanıklar Atilla K., Ayhan G., Emrullah D., Halil Ziya Z., Muhammet Kamil G., Murat A., Mustafa Ş., Zeliha E.U., Şaduman G., Tuğba G. suçlamalardan beraat etti.