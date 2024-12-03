Zabıta, Özel Bireylerin Park Hakkını Korudu

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Özel bireylerin aracını park edemediğini fark eden zabıtadan örnek müdahale

KOCAELİ - Kocaeli'de özel bireylere ayrılan alana başka bir aracın park etmesi sebebiyle, özel birey sürücü aracını park edemedi. Vatandaşı kameralardan fark eden zabıta ekipleri, olaya anında müdahale etti.

İbretlik olay, İzmit 1 Mart Vapur İskelesi otoparkında gerçekleşti. Otoparka gelen özel birey sürücü, aracını park etmek istedi. Ancak özel bireyler için ayrılmış alanın, özel birey olmayan sürücü tarafından işgal edildiğini görünce park edemedi. O anları ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri güvenlik kameralarından fark etti. Hemen bölgeye çekici sevk edildi. 1 Mart Vapur İskelesi otoparkına giden zabıta ekipleri, aracı çekici yardımı ile kaldırdı.

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaş, "Engelli yerine park edenleri sık sık kontrol ediyorsunuz. Bu uygulamanızın devamının getirilmesini rica ederim. Yaptığınız işin zorluğu da var. Allah işinizi rast getirsin" dedi.