Zafer Bayramı Mesajı

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, milletin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümünü, büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Kazanılan büyük zaferin vatan topraklarının işgalden kurtarılmasının ötesinde, Türk milletinin bağımsızlığına, hürriyetine ve istiklaline yönelik hiçbir tehdidi kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu büyük zafer milletimizin en zor şartlarda dahi birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğinde neleri başarabileceğinin, vatan sevgisinin, fedakarlığın, azim ve kararlılığın eşsiz bir göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yürütülen Milli Mücadele, milletimizin bağımsız yaşama iradesinin ve vatanımıza olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü tezahürlerinden biri olmuştur. Büyük Zafer'in ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bugün milletimizin ortak iradesi ve fedakarlıklarıyla güçlü, itibarlı ve geleceğe güvenle yürüyen bir devlet olarak yoluna devam etmektedir."