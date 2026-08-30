Zafer Bayramı Mesajı

(ANKARA) - Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bizlere düşen en büyük sorumluluk; bu büyük zaferin ruhunu yalnızca törenlerde değil, hayatın her alanında yaşatmaktır. Birbirimizi dinleyerek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, ortak aklı ve birlikte yaşama kültürünü büyüterek Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır" dedi.

AKK Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Zafer Bayramı mesajında 30 Ağustos'un sadece bir tarih değil, aynı zamanda bir milletin kaderine sahip çıktığı gün olduğunu vurguladı.

Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos; yalnızca geçmişte kalmış bir tarih değildir. 30 Ağustos, bugün bize bir milletin ortak bir amaç etrafında buluştuğunda neleri başarabileceğini anlatan en güçlü mirastır. Bu zafer vazgeçmeyenlerin, umudunu kaybetmeyenlerin, esarete karşı cesaret edenlerin, umutsuzluğa karşı inananların ve kendi geleceğine sahip çıkanların zaferidir.

Bizlere düşen en büyük sorumluluk; bu büyük zaferin ruhunu yalnızca törenlerde değil, hayatın her alanında yaşatmaktır. Birbirimizi dinleyerek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek, ortak aklı ve birlikte yaşama kültürünü büyüterek Cumhuriyetimize sahip çıkmaktır. Çünkü Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; ortak iradenin, birlikte yaşama iradesinin ve ortak geleceğe inanmanın en büyük eseridir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bağımsızlığa, Cumhuriyetimize ve ortak geleceğimize sahip çıkma irademiz daim olsun."