Zafer Bayramı'nda Babadağ'dan Özel Atlayış - Son Dakika
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Zafer Bayramı'nda Babadağ'dan Özel Atlayış

Zafer Bayramı\'nda Babadağ\'dan Özel Atlayış
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Oğuz Er, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel yamaç paraşütüyle Babadağ'dan atlayış yaptı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Babadağ'dan yamaç paraşütüyle havalanan yamaç paraşütü pilotu Oğuz Er, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel atlayış yaptı.

Ankara'da yaşayan başkomiser aynı zamanda skydiver ve BASE jumper olan Oğuz Er, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel bir atlayış için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Er, yamaç paraşütü pilotu Hasan Kaval ile Babadağ'ın 1700 metre pistinden birlikte havalandı. İkili, yaklaşık 1071 metre irtifaya ulaştı. Daha sonra Oğuz Er, paraşütten ayrılıp Türk bayrağı açarak atlayış yaptı.

'BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN'

Atlayışın 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle planlandığını belirten Oğuz Er, "30 Ağustos bizim için çok özel bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin özgürlüğüne kavuştuğu gün. Biz de kendimizi en özgür hissettiğimiz yer olan gökyüzünde bu atlayışı yaparak özgürlüğe süzülmek ve o günleri hatırlamak istedik. Gelecek nesillere ve sporculara ecdadımızın özgür ruhunu aşılamak istedik. Bizim için çok anlamlıydı. Sadece bunu planlamak bile bizi çok heyecanlandırdı" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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