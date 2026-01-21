Zafer Gençaydın'ın Retrospektif Sergisi, Çankaya'da Sanatseverlerle Buluştu

(ANKARA) - Çağdaş Türk resim sanatının önemli isimlerinden Zafer Gençaydın'ın "Özgür Aklın Soyut İsyanı: Zafer Gençaydın" isimli sergisi, Çankaya Belediyesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 2024 yılında yaşama veda eden sanatçının uzun yıllara yayılan sanatına açılan bir pencere olacak.

Usta ressam ve akademisyen Zafer Gençaydın'ın retrospektif sergisi, Çankayalı sanatseverlerle buluştu. "Özgür Aklın Soyut İsyanı: Zafer Gençaydın" isimli sergi, 1 Mart'a kadar Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

Serginin ilçenin yeni kültür-sanat sezonunda düzenlediği üçüncü büyük etkinlik olduğuna dikkati çeken Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, şöyle konuştu:

"Türk resim sanatının özgün ve güçlü isimlerinden Zafer Gençaydın'ın sanatsal mirasını sizlerle buluşturduğumuz bu güzel ve anlamlı sergiye hepiniz hoş geldiniz. Bir belediye ne yapar, elbette yol yapar, kaldırım yapar, altyapı hizmetlerini, yeşil alanları, kente değer katacak eserleri yapar elbette... Ama burası özellikle Çankaya ise bir belediye aynı zamanda yurttaşlarını kültürle, sanatla, estetikle buluşturacak etkinlikler, bu gibi büyük ve anlamlı sergiler düzenlemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu hedefle yeni kültür-sanat sezonumuzun üçüncü büyük sergisini açıyoruz. Bildiğiniz üzere 1 Eylül itibarıyla Çağdaş Sanatlar Merkezimizin Başkentimize daha da anlamlı bir şekilde hizmet edeceği, daha fazla değer katacağı bir yapıya, işleyişe bürünmesini sağladık. İlk olarak Zamanın Renkleri Sergimizle, Osmanlıdan Cumhuriyete Türk Resim Sanatına değer katan 160 ressamın eserlerini bir araya getirdik. Hemen ardından İbrahim Çallı için burada buluştuk ve onun unutulmaz eserleriyle Çankayalıları bir araya getirdik. Bugün ise Ankara'da doğmuş, hayatının büyük bir bölümünü Ankara'da geçirmiş, bu kentte eserler üretmiş, geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz usta ressam, eğitmen ve akademisyen Zafer Gençaydın'ın eserlerini bir araya getirdik. Bu sergiye katılımın ve ilginin yoğunluğu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bu kentin havasını solumuş, kaldırımlarında yürümüş değerli sanatçımızı tekrar andığımız sergimize gösterdiğiniz ilgi için hepinize, tüm sanatseverlere teşekkür ediyorum. Sergimiz 1 Mart'a kadar sürecek. Bu sergimize de şimdiden yoğun bir ilgi var. Çankayalıların isteğiyle, ilgisiyle bu sergimizi de diğer sergilerimiz gibi sanırım bir hafta, 10 gün uzatacağız gibi duruyor. Zira bu sergiye katılımın şimdiden çok yüksek olduğunu görüyorum. Bu sergimizin, tüm Çankayalılara ama özellikle gençlere, üniversite öğrencilerimize değer katacak, ilham kazandıracak bir sergi olacağına inanıyor, böylesine önemli bir etkinliğin hayata geçmesinde emeği geçen tüm arkadaşlarıma tek tek teşekkür ediyorum."

Serginin açılışında söz alan Zafer Gençaydın'ın kızı Esen Gençaydın da serginin hazırlanması ve sunumunda emeği geçen herkese teşekkür ederek; böylesine büyük bir seçkinin bir başka sergide bir araya gelmesinin zor olabileceğini söyledi. Serginin arkasında çok uzun bir zaman ve çok büyük bir emek olduğunu vurgulayan Gençaydın, "Bu serginin hayata geçmesinde emeği geçen başta değerli Başkanımız Hüseyin Can Güner olmak üzere, proje direktörümüz Fahri Özdemir'e ve belediyemizin Kültür ve Sanat Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sanatseverler, sergiyi hafta içi 09.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edebilecek. Çağdaş Sanatlar Merkezi, sergiye 1 Mart'a kadar ev sahipliği yapmaya devam edecek.