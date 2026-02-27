Zafer Gençaydın Sergisi, Çankaya'da 8 Mart'a Kadar Ziyaret Edilebilecek

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğini yaptığı "Özgür Aklın Soyut İsyanı: Zafer Gençaydın" sergisi, yoğun talep dolayısıyla 8 Mart 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Çağdaş Türk resim sanatının önemli isimlerinden ressam ve akademisyen Zafer Gençaydın'ın retrospektif "Özgür Aklın Soyut İsyanı: Zafer Gençaydın" isimli sergisi, sanatseverlerden gelen yoğun talep doğrultusunda 8 Mart 2026 tarihine kadar uzatıldı. Gençaydın'ın çağdaş Türk resim sanatına iz bırakmış yapıtlarından oluşan kapsamlı seçki, 20 Ocak itibarıyla sanatseverlerin ziyaretine açılmıştı.

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Bu şehrin havasını teneffüs etmiş, sokaklarında yürümüş kıymetli sanatçımız Zafer Gençaydın'ı anmak amacıyla düzenlediğimiz sergiye gösterdiğiniz ilgi için tüm sanat dostlarına teşekkür ediyorum. Bu serginin, başta gençlerimiz ve üniversite öğrencilerimiz olmak üzere tüm Çankayalılara ilham vereceğine ve önemli katkılar sunacağına inanıyorum" dedi.