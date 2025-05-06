Zafer Günü Kutlamaları Londra'da

LONDRA, 6 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen askeri geçit töreni, 5 Mayıs 2025.
İngiltere'de pazartesi günü Avrupa'da Zafer Günü'nün 80. yıldönümü kutlamaları kapsamında askeri geçit törenleri, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da gösteri uçuşu düzenlendi. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
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