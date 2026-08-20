Zafer Haftası İçin CİMER'e Düşüncelerinizi Yazın
Cumhurbaşkanlığı, vatandaşları Malazgirt ve Zafer Bayramı için CİMER'e duygu ve düşünce yazmaya davet etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, vatandaşların, 1071 Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin duygu ve düşüncelerini CİMER'e yazabileceğini duyurdu.
Başkanlığın NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, vatandaşlara hitaben şu ifadeler kullanıldı:
"1071 Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin görüşlerinizi, CİMER'deki 'Yönetime Katıl bölümünde yer alan Zafer Haftası kısmına yazarak, milletimizin yazdığı eşsiz kahramanlık destanlarını yaşatabilirsiniz."
Videoda, duygu ve düşüncelerini yazmak isteyen vatandaşların hangi adımları izlemesi gerektiğine yer verildi.
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