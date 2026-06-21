Zafer Havalimanı'nda Kamu Zararları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zafer Havalimanı'nda Kamu Zararları

21.06.2026 00:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın 2026'da büyük farkla garanti yolcu sayısını tutturamadığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın 2026 yılının ilk beş ayına ilişkin yolcu verilerini paylaşarak, garanti edilen yolcu sayısıyla gerçekleşen yolcu sayısı arasında büyük fark bulunduğunu, Hazine'nin şirkete yaklaşık 2,9 milyon avro garanti ödemesi yapacağını ileri sürdü.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Zafer Havalimanı'nın 2026 yılının ilk beş ayındaki yolcu verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yavuzyılmaz, Zafer Havalimanı'nın "kamu zararında şampiyon" olduğunu ileri sürerek, 2026 yılının ilk beş ayında garanti edilen giden yolcu sayısının 549 bin 55, gerçekleşen giden yolcu sayısının ise 17 bin 766 olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, garanti edilen yolcu sayısıyla gerçekleşen yolcu sayısı arasındaki farkın 531 bin 289 olduğunu kaydederek, "Hata payı yüzde 96,76" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Hazine'nin şirkete yapacağı garanti ödemesinin 2 milyon 891 bin 632 avro olduğunu iddia eden Yavuzyılmaz, bunun güncel kurla yaklaşık 155 milyon liraya karşılık geldiğini belirtti.

"ZAFER HAVALİMANI KAMU ZARARI ŞAMPİYONU OLDU"

Yavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"AKP, açılışını zafer çığlıklarıyla yaptığı Zafer Havalimanı'nın 15. yılında, üst üste 15. kez yine kamu zararı şampiyonu oldu."

2026 yılının ilk 5 ayında; garanti edilen giden yolcu sayısı 549.055, gerçekleşen giden yolcu sayısı 17.766, aradaki fark (eksik yolcu) 531.289. Hata payı yüzde 96,76.

Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi 2 milyon 891 bin 632 avro. Güncel kurla 155 milyon lira. Bunun adı, yandaşa çekilen peşkeşin faturasını vatandaşa ödetmektir."

"2044'E KADAR ŞİRKETE 208 MİLYON AVROLUK GARANTİ ÖDEMESİ YAPILACAK"

Yavuzyılmaz, başka bir paylaşımında ise Zafer Havalimanı'nın yapım maliyetinin 50 milyon avro, kamuya devir tarihinin 2044 yılı olduğunu belirterek, "2044'e kadar şirkete yapılacak garanti ödemesi 208 milyon avro" iddiasında bulundu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) resmi istatistiklerine dayandırdığı paylaşımında Yavuzyılmaz, 2026'nın ilk beş ayında iç ve dış hatlarda gelen ve giden toplam yolcu sayısının 35 bin 533 olduğunu, bunun 17 bin 766'sını giden yolcuların oluşturduğunu kaydetti.

Yavuzyılmaz ayrıca, sözleşmeye göre garanti ödemelerinin giden yolcu sayısı üzerinden yapıldığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Zafer Havalimanı, Politika, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Havalimanı'nda Kamu Zararları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf’un Türkiye konserleri ertelendi Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi
Polonya’nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’den geri alındı Polonya'nın en yüksek devlet nişanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den geri alındı
A Milli Takım’ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı İşte kazanan A Milli Takım'ın rakipleri ABD ve Avustralya karşılaştı! İşte kazanan
Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 5 kişi tutuklandı
Survivor 2026’nın şampiyonu Mert Nobre oldu Survivor 2026'nın şampiyonu Mert Nobre oldu
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede

01:05
Singo sakatlandı, Almanya 904’te kazandı
Singo sakatlandı, Almanya 90+4'te kazandı
23:56
Edinburgh’da müslümanları hedef alan palalı saldırıda 5 kişi yaralandı
Edinburgh'da müslümanları hedef alan palalı saldırıda 5 kişi yaralandı
22:39
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı Türkiye’ye dön çağrısı yaptı
İsmail Türüt, Sedat Peker için yine şarkı yazdı; Türkiye'ye dön çağrısı yaptı
22:35
Türkiye’ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
Türkiye'ye gol atan Paraguaylı futbolcu hakemin kolundaki saati çalmış
22:33
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
ABD Başkanı Donald Trump: 60 gün boyunca Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti alınmayacak
21:55
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
CHP’li belediyeler arasında pankart krizi: Ankara Büyükşehir Belediyesi astı, Haymana Belediyesi kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 01:36:15. #7.12#
SON DAKİKA: Zafer Havalimanı'nda Kamu Zararları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.