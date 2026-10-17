Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Anıtkabir defterine gençliğe emanet mesajı yazdı - Son Dakika
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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Anıtkabir defterine gençliğe emanet mesajı yazdı

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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Anıtkabir defterine gençliğe emanet mesajı yazdı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gençlik Kolları İl Başkanlarıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Özdağ, Anıtkabir Özel Defteri'ne Cumhuriyet'in gençliğe emanet edildiğini ve gençliğin bu emaneti savunacağını yazdı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Gençlik Kolları İl Başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Zafear Partisi'nin Gençlik Kolları İl Başkanları Eğitim Programı parti genel merkezinde dün başladı ve yarın sona erecek. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu program kapsamıda Gençlik Kolları İl Başkanları ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Özdağ, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Zafer Partisi Gençlik Kolları'nın yiğit evlatlarıyla, sarsılmaz inancımızın ve ebedi rehberimizin yüksek huzurunuzdayız. Siz, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek bu vatanı ve Cumhuriyet'i Türk gençliğine emanet ettiniz. Bugün, aziz vatan topraklarında, emanetinize gözümüz gibi bakmanın ve onu her türlü iç ve dış tehdide karşı korkusuzca savunmanın kararlılığı içerisindeyiz.

Milli mücadelenin ve meşalenin hiç sönmeyecek ateşi olan Türk gençliği, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmaya ant içmiştir.

Bilinsin ki, Türk vatanının bağımsızlığı, örtülü işgallere ve terör odaklarına karşı sarsılmaz bir kale olan gençliğimizin iradesiyle ilelebet muhafaza edilecektir. Açtığınız yolda, gösterdiğiniz hedefe, durmadan ve yılmadan yürüyeceğimize Gençlik Kollarımızla birlikte huzurunuzda bir kez daha söz veriyoruz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."

Kaynak: ANKA
Zafer PartisiÜmit ÖzdağAnıtkabirPolitikaGençlikGüncelSon Dakika

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