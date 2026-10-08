Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya\'da ANSİAD Başkanı Özbek ile görüştü

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da ANSİAD Başkanı Özbek ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya programı çerçevesinde ANSİAD'a gelerek Dernek Başkanı Ercan Özbek ile görüştü. Görüşmeye Başkanlık Divanı üyeleri Musa Ertugan ve Azmi Karamahmutoğlu ile Antalya İl Başkanı Hamit Gençay Ağyurt da katıldı.
(ANTALYA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni (ANSİAD) ziyaret ederek Dernek Başkanı Ercan Özbek ile bir araya geldi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya programı kapsamında Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'ni (ANSİAD) ziyaret etti.
Özdağ, ziyarette Dernek Başkanı Ercan Özbek ile bir araya geldi. Ziyarete Zafer Partisi Başkanlık Divanı üyeleri Musa Ertugan ve Azmi Karamahmutoğlu ile Antalya İl Başkanı Hamit Gençay Ağyurt da katıldı.
Kaynak: ANKA
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