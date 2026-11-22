(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, fon krizini "örgütlü bir suç örgütünün soygunu" ve "vatana ihanet operasyonu" olarak nitelendirerek, "Peki, bu iş sadece bürokratların işi midir? Bu bürokratları kontrol etmesi gereken, atayan siyasiler ne yapmıştır? İktidarın siyasi kadrolarının hiç sorumluluğu yok mudur? Bu sorumluluk yargı tarafından tespit edilecek midir?" diye sordu.

Özdağ, partisinin 3. Ankara Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türk tarihinin Zafer Partisi ve partililerin Türkiye'nin felakete sürüklenmesini önlemek için verdiği mücadeleyi, yaptıkları uyarıları ve karşılaştıkları baskıları, psikolojik operasyonları, saldırıları ve "düşman ceza hukuku" uygulamalarını mutlaka kaydedeceğini söyledi.

Özdağ, Türkiye'nin sığınmacı politikalarını eleştirerek, "Zafer Partisi, 2021 yılında kurulduğu günden itibaren sığınmacı sorununa ilişkin Türk milletini uyaran tek siyasi parti oldu" dedi.

Türkiye'deki Suriyeli sayısına ilişkin resmi açıklamaların gerçeği yansıtmadığını savunan Özdağ, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi'nin "Haziran 2026'da Türkiye'den Suriye'ye 2011 sonrasında 15 milyon Suriyelinin gelip geçtiğini, bunlardan 6 milyonunun kaldığını söylediğini aktardı. Özdağ, "24 Aralık 2024'ten itibaren Türkiye'den Suriye'ye döndüğü söylenen Suriyeli sayısı en yüksek 744 bin. 6 milyondan 744 bini çıkardığınızda geriye ne kalıyor" diye sordu.

Dönemin İçişleri Bakanı'nın Suriyelilere çalışma imkanı tanıyan düzenlemeye ilişkin açıklamalarını da eleştiren Özdağ, "Suriyelilerin geri dönmesi istenmiyor. Kim istemiyormuş? Türk milleti istiyor ama AK Parti istemiyor" diye konuştu. Zafer Partisi'nin sığınmacı politikalarına ilişkin uyarılarında haklı çıktığını savunan Özdağ, 2023 seçimleri öncesinde vatandaşlık verilen yabancıların seçim sonuçlarını etkilememesi için 10 yıl boyunca oy kullanamamalarını öngören bir yasa değişikliği teklifi sunduklarını ancak CHP ve İYİ Parti'nin bu teklife destek vermediğini kaydetti.

"NÜFUS VERİLERİNDE 4 MİLYON 138 BİN KİŞİLİK ARTIŞ OLDUĞU" İDDİASI

Ümit Özdağ, Türkiye'nin nüfus verilerinde 4 milyon 138 bin kişilik açıklanamayan bir artış olduğunu öne sürerek, "TÜİK'in ve Orta Vadeli Program'da yer alan nüfus 86 milyon 502 bin iken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın açıkladığı nüfus 88 milyon 747 bin. Aradaki fark 2 milyon 248 bin. Ayrıca 2014'ten bu yana doğum ve ölüm verilerini hesapladığımızda nüfusa 1 milyon 223 bin kişinin daha eklendiğini gördük. Toplamda 4 milyon 138 bin kişi nüfusa eklenmiş. Kim bu insanlar? Bu konunun peşini bırakmayacağız, gerçek ortaya çıkana kadar gündeme getireceğiz" dedi.

Nüfus verilerindeki farklılıkların hata olmadığını savunan Özdağ, "Vatandaşlık vereceklerini söylemiştik. Şimdi vatandaşlık verdiklerini de bu rakamlardan görüyoruz. Milli kimliğimiz tahrip ediliyor" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ SEÇİMLERDE SİYASETTEN EMEKLİYE AYRILIYOR"

Özdağ, iktidarın ekonomik kriz nedeniyle kaynak arayışında olduğunu savunarak, 150 bin dolar getirenlere üç, 200 bin dolar getirenlere beş yıl ikamet izni verilmesini eleştirdi. Özdağ, şöyle konuştu:

"Ama buna inanmıyoruz ve güvenmiyoruz. Bunun da sonunun onlar açısından tekrar vatandaşlık vermekle bitirilmek istendiğini görüyoruz. Ama bunu yapamayacaklar. Neden? Çünkü AK Parti yapılacak seçimlerde siyasetten emekliye ayrılıyor. Bu seçimleri kaybediyorlar. AK Parti en zayıf döneminden geçiyor. Dört parçaya bölünmüş durumdalar. Hepsi Erdoğan sonrasının hesabını yapıyor. Ekonomi her geçen gün biraz daha kötüye gidiyor. Türk halkı açlıkla boğuşuyor. Emekli, dul ve yetimler hayatları boyunca yaşamadıkları bir ızdırabı yaşıyorlar. Firmalar iflas ediyor. İşsizlik her geçen gün kitleselleşiyor ve önümüzdeki süreçte bu durumu sona erdirebilecek hiçbir politikayı temsil etmiyorlar. Etmedikleri gibi şimdi Malezya'dan da 10 bin tane mülteciyi kabul etmişler. Okuyoruz. Onları da meslek eğitimi alıp hayata kazandıracaklarmış. Ya arkadaşlar, bu ülkede 4 milyon ev genci var. Ne eğitimde ne işte. Eğer birilerine meslek kursu açacaksanız Türk gençlerine açın bu kursları."

BAHÇELİ'NİN "50 MADDEDE TERÖRSÜZ TÜRKİYE" AÇIKLAMASINA TEPKİ

Özdağ, iktidarın PKK ile yürüttüğü süreci eleştirerek, örgütün silah bırakmadığını ve örgütsel yapısını dağıtmadığını savundu. PKK'nın Türkiye'de silahla elde edemediğini siyaset yoluyla almaya hazırlandığını öne süren Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "ortak vatan" ve "farklılıkların yok sayılmaması" ifadelerine tepki gösterdi.

Anayasa'nın 66'ncı ve 42'nci maddelerine yönelik talepleri de gündeme getiren Özdağ, "Türk milletinin elinden devleti alınmak, PKK devlete ortak edilmek isteniyor. 'Ortak vatan' diyerek terör örgütü yandaşları vatana ortak edilmek isteniyor" dedi. Özdağ, bütün Türk milliyetçilerini ve Atatürkçüleri Zafer Partisi'ne davet ederek, iktidarın PKK'ya taviz verdiğini, buna karşın Suudi Arabistan'ın güvenliği için Türk askerinin başka ülkelerde şehit olmasını göze aldığını ileri sürdü.

"İKTİDARIN SİYASİ KADROLARININ HİÇ SORUMLULUĞU YOK MUDUR?"

Ümit Özdağ, fon krizine ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye'nin başındaki en büyük belalardan bir tanesi, hiç şüphesiz, yaşanan ve ekonomik buhranı daha da artıran fon soygunudur. Bu bir soygundur. Bu, örgütlü bir suç örgütünün soygunudur. Bu ülkenin finansal güvenliği ve istikrarı kendilerine emanet edilen bürokratların, organize bir suç örgütü oluşturarak Türk milletinin zenginliklerini utanmadan soymalarıdır. Türk milletinin zenginliklerine el uzatırken, Türk halkını soyarken aynı zamanda Türk devleti'nin kurumsal güvenilirliğine ve inanırlığına da bu çete ağır zarar vermiştir.

Peki, bu iş sadece bürokratların işi midir? Bu bürokratları kontrol etmesi gereken, atayan siyasiler ne yapmıştır? İktidarın siyasi kadrolarının hiç sorumluluğu yok mudur? Bu sorumluluk yargı tarafından tespit edilecek midir? Bunu bekliyor ve izliyoruz. Günü gününe. Genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız, bu konuyla ilgili uzman arkadaşlarımız konuyu günübirlik izliyor, takip ediyor ve raporluyorlar. Gündeme taşıyorlar, taşımaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki fon soygunu aslında bir vatana ihanet operasyonudur."

Özdağ, 2027'de seçim yapılacağını öne sürerek, Zafer Partisi'nin seçim hazırlıklarına başladığını ve sahadaki çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Özdağ, Atatürk Cumhuriyeti'nin korunması, terörle mücadele, sığınmacıların geri gönderilmesi, emekli aylıklarının artırılması, liyakat esaslı istihdam, üretim odaklı ekonomi ve tarımsal kalkınmaya yönelik vaatlerini sıralayarak seçim beyannamesi hazırlıklarının devam ettiğini kaydetti.