Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, satrançta gümüş madalyalı Erdoğmuş\'u tebrik etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, satrançta gümüş madalyalı Erdoğmuş'u tebrik ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Dünya Satranç Şampiyonası'nda 1. masada gümüş madalya alan Yağız Kaan Erdoğmuş için tebrik mesajı yayımladı. Özdağ mesajında açık kategoride 13. olan milli takımı ve kadınlar kategorisinde 11. sırayı alan Kadın Milli Takımı'nı da kutladı.
(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Dünya Satranç Şampiyonası'nda 1. Masada Gümüş madalya alan Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik etti.
Özdağ, sosyal medya hesabından yayımladığı tebrik mesajında, "Dünya Satranç Şampiyonası'nda 1. Masada Gümüş madalya alan Yağız Kaan Erdoğmuş'u, açık kategoride turnuvayı 13. bitiren milli takımımızı, kadınlar kategorisinde turnuvayı 11. sırada bitiren Kadın Milli Takımımızı tebrik ederim. Gelecek turnuvalarda çok daha büyük başarılar geleceğine kuşkum yoktur" ifadelerine yer verdi.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?