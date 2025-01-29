Zafer Partisi'nden Gözaltılara Tepki - Son Dakika
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Zafer Partisi'nden Gözaltılara Tepki

Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, gazeteci Barış Pehlivan ve diğerlerinin gözaltına alınmasına karşı çıkarak, bu durumun hukuksuz olduğunu belirtti ve gazetecilerin özgürlüğü için hukuki destek vereceklerini açıkladı.

29.01.2025 01:06  Güncelleme: 10:13
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(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu, gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Şehirlioğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Cumhur İttifakı ve Paydaşlarının ortaya çıkan ekonomik felaketi, İkinci Açılım Süreci ve Kartalkaya Felaketini örtbas etmek için yaptıkları; artık tamamıyla hukuk ve demokrasi dışına çıkmıştır. Önce Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ın hukuksuz bir biçimde tutuklanması, Gezi Davası'nın yeniden açılarak, ortaya çıkan tutuklamalarla insanlara göz dağı verilmesinin ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında art arda gelen soruşturmalarla ülkenin asıl gündemi saklanmaya çalışılmaktadır.

Bu gündemi yakından takip eden ve doğru bildiğinden asla şaşmadan habercilik yapan Barış Pehlivan, haberi sunan Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in gözaltına alınması da bu 'cambaza bak' hikayesinin bir parçasıdır. Bu hukuksuz ve haksız sürecin bir an önce durdurulması ve kamuoyunu bilgilendirme görevini yapan gazetecilerin özgürlüğüne kavuşması için Zafer Partisi olarak her türlü hukuki desteği vereceğimizi kamuoyuyla paylaşırız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zafer Partisi'nden Gözaltılara Tepki - Son Dakika

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