Zafer Şahin'den CHP kulislerine dair çarpıcı iddialar

Gazeteci Zafer Şahin, YouTube yayınında CHP kulislerine dair iddiaları gündeme taşıdı. Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu ile ittifak yapmayacağını, siyaseten İmamoğlu'nun etkili olma şansının kalmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile barışmaya yanaşmadığını, partinin yolsuzluklardan arındırılmasını şart koştuğunu ve mutlak butlan kararı durumunda koltuğa oturmaya kararlı olduğunu belirtti.

Şahin, CHP tabanının belediye başkanlığını cumhurbaşkanlığı adaylığı için basamak olarak kullanan siyaset tarzına itiraz ettiğini, Vahap Seçer'in sözlerinin de bu rahatsızlığı yansıttığını ifade etti. Mayıs ayının CHP için zor geçeceğini, ya mutlak butlan kararı çıkacağını ya da Kılıçdaroğlu ile Özel'in bir araya getirilebileceğini sözlerine ekledi.