Zafer Şahin'den CHP kulislerine dair çarpıcı iddialar

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.04.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Zafer Şahin, YouTube kanalında CHP'deki kriz senaryolarını değerlendirdi. Mansur Yavaş-İmamoğlu ittifakının mümkün olmadığını, Kılıçdaroğlu'nun geri dönüş şartlarını ve tabandaki rahatsızlığı anlattı.

Gazeteci Zafer Şahin, YouTube yayınında CHP kulislerine dair iddiaları gündeme taşıdı. Mansur Yavaş'ın Ekrem İmamoğlu ile ittifak yapmayacağını, siyaseten İmamoğlu'nun etkili olma şansının kalmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile barışmaya yanaşmadığını, partinin yolsuzluklardan arındırılmasını şart koştuğunu ve mutlak butlan kararı durumunda koltuğa oturmaya kararlı olduğunu belirtti.

Şahin, CHP tabanının belediye başkanlığını cumhurbaşkanlığı adaylığı için basamak olarak kullanan siyaset tarzına itiraz ettiğini, Vahap Seçer'in sözlerinin de bu rahatsızlığı yansıttığını ifade etti. Mayıs ayının CHP için zor geçeceğini, ya mutlak butlan kararı çıkacağını ya da Kılıçdaroğlu ile Özel'in bir araya getirilebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Mansur Yavaş, Zafer Şahin, YouTube, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 16:21:01. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.