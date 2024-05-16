Zagreb\'de İsrail\'in Filistin\'e saldırılarını protesto gösterisi

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan yüzden fazla kişi İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

"Özgür Filistin Girişimi" tarafından İsrail'in Zagreb Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride, " Gazze'de soykırımı durdurun" sloganları atan göstericiler, "Elinizi Refah'tan çekin" pankartı açtı.

Grup adına açıklama yapan Goran Pecanac, Filistin'de olan soykırımın daha önce Srebrenitsa'da yaşandığını ve dünyanın o zaman olduğu gibi bugün de izlediğini söyledi.

Kendisinin Bosna Hersek'in başkenti Saraybosnalı olduğunu ifade eden Pecanac, "Saraybosna'daki savaş başladığında 'medeni Batı' bize kelimenin tam anlamıyla savaş gözlemcileri yani savaşı sadece izleyen kişiler gönderdi. Bizim asıl amacımız burada sadece gözlemci olmamak ve dolayısıyla soykırıma karşı durmak." diye konuştu.

Filistin bayrakları da açan göstericiler, Gazze'de İsrail'in saldırıları sonrasında yaşananların yer aldığı videoların gösterimini yaptı.

Göstericilerden biri, ABD ordusunun İsrail'in Gazze'deki eylemlerine ortak olmayacağını söyleyerek kendisini yakan ve hayatını kaybeden Amerikalı asker Aaron Bushnell'in resminin bulunduğu ve "Özgür Filistin" yazan bir pankart açtı.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 278'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 626 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 502 Filistinli yaşamını yitirdi.